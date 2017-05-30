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Подозреваемый в убийстве адвоката в Москве был участником преступной группировки

Происшествия
30 мая, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Накануне 42-летний Марат Янбухтин был задержан сотрудниками полиции

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве женщины-адвоката в Москве и задержанный накануне 42-летний Марат Янбухтин был участником одной из столичных преступных группировок. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Согласно имеющейся у следствия оперативной информации Янбухтин ранее являлся активным участником одной из московских преступных группировок", - сказала она.

Во вторник, 30 мая, следствие ходатайствует перед судом об аресте задержанного накануне фигуранта дела 42-летнего Марата Янбухтина.

Вечером 26 апреля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе неизвестный произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия в 40-летнюю женщину-адвоката и скрылся. От полученных огнестрельных ранений пострадавшая скончалась на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

Ранее информированный источник сообщил, что убитая - адвокат Наталья Вавилина - числилась в Московской коллегии адвокатов. Кроме того, она являлась председателем коллегии адвокатов Москвы "Дельфи".

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