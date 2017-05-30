Экс-глава района Ивановской области незаконно пытался завладеть землей в Плесе

"Это политические игры": в американской глубинке не верят новостям о России и ТрампеМеждународная панорама 30 мая, 17:00
Глава федерации: состав сборной России по фехтованию к ОИ-2020 обновится на 70%Спорт 30 мая, 16:51
Волейболист Тетюхин в 41 год принял решение продолжить карьеруСпорт 30 мая, 16:48
Академик РАН: переход к новому ледниковому периоду стал причиной неустойчивой погодыНаука 30 мая, 16:45
Власти Москвы намерены открыть шоу-румы будущих квартир по программе реновацииОбщество 30 мая, 16:37
Путин на ПМЭФ встретится с представителями ряда государств и бизнесменамиЭкономика и бизнес 30 мая, 16:34
Фазель: НХЛ сделает все, чтобы ни один хоккеист лиги не сыграл в Олимпиаде-2018Спорт 30 мая, 16:31
Академик Асеев считает высокой вероятность срыва выборов президента РАН в сентябреНаука 30 мая, 16:27
АТОР: российские курорты лидируют по количеству бронирований на летний отдых 2017 г.Общество 30 мая, 16:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИВАНОВО, 30 мая. /ТАСС/. Бывший глава администрации Приволжского муниципального района Ивановской области Сергей Сычев подозревается в превышении должностных полномочий. Экс-чиновник пытался незаконно завладеть тремя участками в городе Плес стоимостью более 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону.
"На основании материалов УФСБ России по Ивановской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Приволжского муниципального района Ивановской области Сергея Сычева по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий", - уточнили в пресс-службе.
По версии следствия, Сычев, используя свое служебное положение, незаконно передал в аренду своему родственнику три земельных участка в городе Плес общей площадью более 2600 кв. м. "В дальнейшем он планировал обратить их в личное пользование. Рыночная стоимость участков составляет более 14 млн рублей", - отметили в ведомстве, добавив, что следователи проводят обыски по месту жительства Сычева и его родственника, а также в администрации Плеса и Приволжского района.
Кроме того, 26 мая региональное управление СК возбудило еще два уголовных дела о хищениях недвижимости чиновниками в Плесе. В мошенничестве с квартирами на сумму более 400 тыс. рублей подозреваются бывшая глава администрации Плесского городского поселения Татьяна Бебина и бывший специалист по социальным вопросам, культуре и торговле администрации Плесского городского поселения Татьяна Бычкова.
По версии следователей, Бычкова и Бебина, используя свое служебное положение, незаконно присвоили две квартиры в Плесе стоимостью более 400 тыс. рублей. Одна из квартир была незаконно передана в собственность дочери Бебиной, а другая - в собственность супруга Бычковой. Уголовные дела также возбуждены по материалам регионального управления ФСБ.