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Экс-глава района Ивановской области незаконно пытался завладеть землей в Плесе

Происшествия
30 мая, 16:50 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 30, мая. /ТАСС

По версии следствия, Сергей Сычев, используя свое служебное положение, незаконно передал в аренду своему родственнику три земельных участка в городе Плес

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ИВАНОВО, 30 мая. /ТАСС/. Бывший глава администрации Приволжского муниципального района Ивановской области Сергей Сычев подозревается в превышении должностных полномочий. Экс-чиновник пытался незаконно завладеть тремя участками в городе Плес стоимостью более 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону.

"На основании материалов УФСБ России по Ивановской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Приволжского муниципального района Ивановской области Сергея Сычева по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий", - уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, Сычев, используя свое служебное положение, незаконно передал в аренду своему родственнику три земельных участка в городе Плес общей площадью более 2600 кв. м. "В дальнейшем он планировал обратить их в личное пользование. Рыночная стоимость участков составляет более 14 млн рублей", - отметили в ведомстве, добавив, что следователи проводят обыски по месту жительства Сычева и его родственника, а также в администрации Плеса и Приволжского района.

Кроме того, 26 мая региональное управление СК возбудило еще два уголовных дела о хищениях недвижимости чиновниками в Плесе. В мошенничестве с квартирами на сумму более 400 тыс. рублей подозреваются бывшая глава администрации Плесского городского поселения Татьяна Бебина и бывший специалист по социальным вопросам, культуре и торговле администрации Плесского городского поселения Татьяна Бычкова.

По версии следователей, Бычкова и Бебина, используя свое служебное положение, незаконно присвоили две квартиры в Плесе стоимостью более 400 тыс. рублей. Одна из квартир была незаконно передана в собственность дочери Бебиной, а другая - в собственность супруга Бычковой. Уголовные дела также возбуждены по материалам регионального управления ФСБ.

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