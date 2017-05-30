Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве и Подмосковье из-за шквального ветра погибли 15 человек

Происшествия
30 мая, 17:22 дата обновления: 30 мая, 17:26 UTC+3

По уточненным данным СК, количество жертв в столице составило 10, в области - пять, пострадали около 200 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Число погибших в результате шквального ветра 29 мая в Москве и Московской области составило 15 человек. Об этом сообщила ТАСС представитель СК РФ Светлана Петренко.

Галерея
14 фото
© Артем Геодакян/ТАСС

Последствия шквального ветра в Москве и области

"По уточненным на данный момент сведениям, от стихии погибли 15 человек (10 - в Москве, 5 - в Московской области), пострадали около 200 человек. Погибшие - различного возраста, среди них есть и несовершеннолетние", - отметила Петренко.

По ее словам, пострадавшие госпитализированы, в том числе в настоящее время врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (под руководством Леонида Рошаля) борются за жизнь мальчика и девочки, которые получили черепно-мозговые травмы различной степени тяжести.

Следователи уже осмотрели ряд мест происшествий, в настоящее время они опрашивают очевидцев. Уточняется размер ущерба, а также степень вреда здоровью пострадавших.

В Главном следственном управлении СК РФ по Москве создан штаб для установления причин и обстоятельств, повлекших гибель жителей столицы в результате ураганного ветра. Штаб координирует работу следователей и анализирует данные о последствиях стихийного бедствия. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения. 

Смотрите также

Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане

Ряд страховщиков упростил процедуры выплат за последствия шквала в Москве и области

Вильфанд назвал разрушительный шквал в Москве редчайшим для мая явлением

"Ингосстрах" за сутки зафиксировал ущерб от шквала в Москве и области на 4 млн руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Шквал в Москве Тайфуны и ураганы
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес
2
Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"
3
В Москве и Подмосковье из-за шквального ветра погибли 15 человек
4
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
5
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
6
Суд отказался вызвать Медведева на допрос по иску Усманова к Навальному
7
Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора к домам чиновников в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама