Родная мать просившего деньги на Арбате ребенка просит возбудить дело против его мачехи

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Биологическая мать 10-летнего мальчика, доставленного в полицию за попрошайничество на Арбате, просит привлечь к уголовной ответственности его мачеху. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"Мать ребенка просит возбудить в отношении жены его отца уголовное дело по статье 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий")", - сказали в полиции, добавив, что в настоящее время по поступившему заявлению проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Вечером 26 мая на Арбате был задержан и доставлен в отдел полиции десятилетний ребенок. По данным ГУ МВД, мальчик занимался попрошайничеством, в то же время ряд СМИ написал, что ребенок читал прохожим стихи, а его мать находилась неподалеку. В полиции сообщили, что женщина представилась соседкой мальчика и попросила передать несовершеннолетнего ей, что являлось бы прямым нарушением закона. После отказа полицейских женщина начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона.

По данным столичного ГУ МВД, около 22:00 мск 26 мая мальчик был передан его отцу, прибывшему в отдел полиции, ему были принесены извинения.

В отношении женщины, которая была с мальчиком на Арбате, составлен протокол по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), которая предусматривает в том числе административный арест. В отношении отца - об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").