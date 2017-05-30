Пятерых пострадавших при крушении Ан-26 могут отправить на лечение в Москву

САРАТОВ, 30 мая. /ТАСС/. Пятеро пострадавших при крушении во вторник самолета Ан-26 могут быть отправлены на лечение в московские госпитали. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал зампред правительства Саратовской области Александр Буренин.

"Состояние пострадавших при крушении Ан-26 остается стабильно тяжелым. Сейчас в Саратов прибыл мобильный госпиталь Минобороны. В настоящий момент происходит консилиум врачей, и их (пострадавших - прим. ТАСС) забирают в Москву", - сказал Буренин.