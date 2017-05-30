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Пятерых пострадавших при крушении Ан-26 могут отправить на лечение в Москву

Происшествия
30 мая, 18:24 UTC+3

Как рассказал зампред правительства Саратовской области, состояние пострадавших остается стабильно тяжелым

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САРАТОВ, 30 мая. /ТАСС/. Пятеро пострадавших при крушении во вторник самолета Ан-26 могут быть отправлены на лечение в московские госпитали. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал зампред правительства Саратовской области Александр Буренин.

"Состояние пострадавших при крушении Ан-26 остается стабильно тяжелым. Сейчас в Саратов прибыл мобильный госпиталь Минобороны. В настоящий момент происходит консилиум врачей, и их (пострадавших - прим. ТАСС) забирают в Москву", - сказал Буренин.

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