Пятерых пострадавших при крушении Ан-26 могут отправить на лечение в Москву

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САРАТОВ, 30 мая. /ТАСС/. Пятеро пострадавших при крушении во вторник самолета Ан-26 могут быть отправлены на лечение в московские госпитали. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал зампред правительства Саратовской области Александр Буренин.
"Состояние пострадавших при крушении Ан-26 остается стабильно тяжелым. Сейчас в Саратов прибыл мобильный госпиталь Минобороны. В настоящий момент происходит консилиум врачей, и их (пострадавших - прим. ТАСС) забирают в Москву", - сказал Буренин.