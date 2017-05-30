СМИ: на железнодорожной станции в пригороде Лондона проведена эвакуация

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Полиция провела эвакуацию на железнодорожной станции английского города Хай-Уиком (примерно 40 км западнее Лондона).
Как сообщает газета Daily Mirror, причина эвакуации неизвестна.
По данным газеты, полиция предписала всем пассажирам немедленно покинуть платформу и находящийся на ней поезд. В настоящий момент движение на линии не осуществляется.
Повышенные меры безопасности были введены в Великобритании после взрыва на крытом стадионе "Манчестер-арена", который произошел 22 мая. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.