СМИ: девочка-подросток получила пулевое ранение около станции метро в Монреале

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ОТТАВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Пятнадцатилетняя девочка получила пулевое ранение около одной из станций метро в северной части канадского Монреаля (провинция Квебек). Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.
По данным полиции, группа подростков находилась рядом со станцией Cartier, когда девочка получила пулевое ранение в живот. Сейчас она госпитализирована, но ранение не представляет опасности для ее жизни. Пострадавшая будет выписана в течение двух-трех дней.
Полиция установила, что стрельбе предшествовал спор между подростками. Сейчас они опрашивают друзей пострадавшей, но пока никаких арестов по этому делу сделано не было. В полиции также исключают, что случившееся могло быть причиной разборок местных уличных банд.