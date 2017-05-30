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СМИ: девочка-подросток получила пулевое ранение около станции метро в Монреале

Происшествия
30 мая, 19:08 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

По данным полиции, стрельбе предшествовал спор между подростками

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ОТТАВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Пятнадцатилетняя девочка получила пулевое ранение около одной из станций метро в северной части канадского Монреаля (провинция Квебек). Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

По данным полиции, группа подростков находилась рядом со станцией Cartier, когда девочка получила пулевое ранение в живот. Сейчас она госпитализирована, но ранение не представляет опасности для ее жизни. Пострадавшая будет выписана в течение двух-трех дней.

Полиция установила, что стрельбе предшествовал спор между подростками. Сейчас они опрашивают друзей пострадавшей, но пока никаких арестов по этому делу сделано не было. В полиции также исключают, что случившееся могло быть причиной разборок местных уличных банд.

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