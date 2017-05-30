Около тысячи домов в Воронеже остались без воды из-за аварии

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ВОРОНЕЖ, 30 мая. /ТАСС/. Около тысячи домов остались без воды из-за вышедшей из строя задвижки на магистральном трубопроводе, сообщила ТАСС представитель компании "Роскводоканал-Воронеж" Оксана Селиверстова.
"Бригада аварийно-восстановительных работ проводит срочную замену затвора на магистральном трубопроводе, ограничено водоснабжение для жителей порядка тысячи домов разной этажности", - сказала Селиверстова.
Ограничено водоснабжение в Советском районе, а также в части Ленинского и Коминтерновского районов. "Окончательное завершение работ планируется к 23:00 мск", - добавила собеседница агентства.