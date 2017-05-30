ЦОДД своевременно получил от МЧС информацию о шквалистом ветре в Москве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения Москвы своевременно получил информацию о грядущем шквалистом ветре и уже через 10 минут разместил ее на информационных табло на городских магистралях. Об этом во вторник журналистам сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Информация от МЧС поступила в 13:10. <…> Уже в 13:20 информация была выведена на 159 табло, расположенных на магистралях города", - отметил Ликсутов.

В понедельник, 29 мая, на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливнем. В результате, по последним данным, в столице и Подмосковье погибли 15 человек.