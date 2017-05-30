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Один человек погиб в результате падения самодельного летательного аппарата под Рязанью

Происшествия
30 мая, 20:57 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 30, мая. /ТАСС

В настоящее время территория вокруг места происшествия оцеплена сотрудниками полиции и Следственного комитета

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РЯЗАНЬ, 30 мая. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения самодельного летательного аппарата с опорой линии электропередачи в Рязанской области. Инцидент произошел в районе аэродрома Протасово, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

"Самодельный летательный аппарат на низкой высоте столкнулся с опорой ЛЭП, в результате чего транспортное средство полностью сгорело, пилот также сгорел внутри аппарата", - уточнил ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Рязанской области Александр Пономарев.

В настоящее время территория вокруг места происшествия оцеплена сотрудниками полиции и Следственного комитета.

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