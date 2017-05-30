Мексиканские власти вернули обвиняемого в убийстве россиянина из тюрьмы в больницу

МЕХИКО, 30 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексиканской прокуратуре пришлось вернуть россиянина Алексея Макеева из тюрьмы в больницу, несмотря на то, что 29 мая ему были предъявлены обвинения в умышленном убийстве. Об этом сообщил газете El Universal главный врач больницы им. Хесуса Кумате в городе Канкун Игнасио Мелендес. В ходе конфликта, случившегося 19 мая, Макеев получил черепно-мозговую травму и оказался частично парализован.

"Нас попросили позаботиться о нем, потому что в тюрьме для ухода за ним нет условий", - сообщил Мелендес. По его словам, россиянин за время пребывания в тюрьме не сталкивался с агрессией со стороны других заключенных. "В настоящее время он спит, нет никаких проблем", - добавил он. Корреспонденту ТАСС пока не удалось получить комментарий от консульского отдела посольства РФ в отношении этой ситуации.

Несколько сотен жителей города Канкун 19 мая пришли к дому Макеева, чтобы выразить недовольство его поведением. Словесный конфликт быстро перешел в драку, в ходе которой был убит молодой мексиканец.

В минувший понедельник Макеев был выписан из больницы и доставлен в прокуратуру, где ему было предъявлено обвинение. Ожидается, что расследование случившегося вместе с оглашением приговора займет порядка трех месяцев. Заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрий Болбот в понедельник сообщил, что Макеев "отказывается от любого участия" дипломатического представительства в этом деле и не собирается возвращаться в Россию.

Поводом для выяснения отношений с Макеевым послужили видеоролики, в которых россиянин без повода оскорбляет граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей. Известно, что прокуратура Кинтана-Роо намерена установить степень ответственности не только тех, кто участвовал в драке, но и сотрудников полиции, которые не соблюли должным образом свои прямые обязанности по защите граждан и их собственности.