Трое молодых людей угрожали взорвать автобус в Париже

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Трое молодых людей угрожали взорвать автобус во французской столице. Об этом сообщил радиостанция France Info со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, в качестве меры предосторожности полицейские решили вмешаться в происходящее, однако, как полагают в правоохранительных органах, молодые люди являются всего лишь "мелкими правонарушителями".

Ранее газета Le Figaro сообщила, что после полиция проводит спецоперацию после обнаружения подозрительного свертка в автобусе в 14-м округе Парижа.