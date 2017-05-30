Около 100 человек эвакуированы из-за пожара в многоэтажном здании в Зеленограде

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали около 100 человек из горящего многоэтажного жилого дома в Зеленограде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В центр управления в кризисных ситуациях МЧС Москвы поступила заявка о пожаре по адресу: город Зеленоград, корпус 451", - сообщили в ведомстве.

Возгорание произошло на 14-м этаже шестнадцатиэтажного здания.