Почти 50 тыс. человек покинули свои дома из-за наводнений на северо-востоке Бразилии

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. По меньшей мере 48 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней, к которым привели сильные дожди на северо-востоке Бразилии. Об этом сообщил телеканал Globo.
По последним данным, число погибших достигло 10 человек. Еще двое до сих пор считаются пропавшими без вести. Количество пострадавших исчисляется сотнями.
Наиболее сложная ситуация складывается в штатах Пернамбуку и Алагоас. В 42 муниципалитетах, расположенных в этих двух регионах, объявлено чрезвычайное положение. На помощь спасателям власти направили около сотни военнослужащих, они занимаются поиском пострадавших и пропавших без вести в труднодоступных районах.
Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни осадки на северо-востоке Бразилии будут продолжаться.