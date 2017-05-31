МЧС предупредило о сильных грозах и ливнях в Краснодарском крае 31 мая

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий утром 31 мая объявлено в Краснодарском крае, сообщает региональный главк МЧС.
"Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с ожидаются во второй половине ночи, утром и днем 31 мая на Черноморском побережье на участке Анапа-Джубга", - говорится в сообщении.
Прогнозируются затруднения в работе всех видов транспорта, аэропортов, повреждения кровли и остекления зданий, повалы деревьев, отключение электричества.