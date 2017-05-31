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Time: в Китае пропали активисты, изучавшие условия труда на обувной фабрике Иванки Трамп

Происшествия
31 мая, 4:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

В минувшие выходные американская правозащитная организация China Labor Watch не смогла связаться своими сотрудниками в КНР - Хуа Хайфэном, Ли Чжао и Су Хэн

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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Активист американской правозащитной организации China Labor Watch, тайно расследовавший условия труда на фабрике в Китае, выпускающей обувь фирмы дочери президента США Иванки Трамп, задержан. Его двое единомышленников пропали без вести. Об этом сообщил американский журнал Time.

Он приводит сведения, полученные от базирующейся в Нью-Йорке China Labor Watch, которая действует 17 лет и изучает соблюдение трудового законодательства у поставщиков наиболее известных и крупных компаний в мире.

В минувшие выходные организация не смогла связаться своими сотрудниками в Китае - Хуа Хайфэном, Ли Чжао и Су Хэн. Как рассказала супруга первого Дэн Гуйлянь, во вторник ей позвонили из полиции, уведомив, что она лишена права видеться, разговаривать и получать деньги от своего мужа. Женщину предупредили, что это все, что ей положено знать.

Директор China Labor Watch Ли Дзян сказал, что с выходных десятки раз пытался дозвониться до троих активистов, но успеха не достиг. "Их, очевидно, держат на фабрике или в полиции, чтобы с ними было невозможно связаться", - заключил он, не уточнив, в каком районе Китая работали активисты.

Как сообщало ранее агентство Associated Press (AP), правительство Китая предварительно одобрило регистрацию трех торговых марок фирмы Иванки Трамп в тот же день (6 апреля), когда она вместе с супругом Джаредом Кушнером и отцом Дональдом Трампом ужинала с председателем КНР Си Цзиньпином в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида. Речь идет о брендах ювелирных украшений, аксессуаров и спа-услуг.

AP напомнило о том, что у фирмы дочери президента США уже зарегистрировано 16 торговых марок на территории КНР, а еще четыре, включая упомянутые три, были предварительно утверждены после инаугурации Трампа в качестве 45-го президента США.

35-летняя Иванка выпускала собственные коллекции ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Однако в начале нынешнего года она сложила с себя полномочия главы компании в связи с решением стать советником американского лидера. Ее нынешняя должность - специальная помощница президента, за ней уже закреплен кабинет в Белом доме. В связи с этим компанию Иванки возглавила Абигейл Клем, которая ранее курировала коллекцию ювелирных изделий бренда дочери президента.

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