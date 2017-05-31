В аэропорту Флориды мужчина угрожал полицейским оружием

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Сообщение об аресте вооруженного мужчины во вторник на территории международного аэропорта американского города Орландо (штат Флорида) было преждевременным. Подозреваемый в настоящий момент не взят под стражу, а блокирован. Об этом сообщило Управление городской полиции.

Оно удалило из Twitter прежнее сообщение, которое не соответствовало действительности.

"Действующего (в аэропорту) стрелка нет. Выстрелов не производилось. Подозреваемый окружен", - уточнили в управлении. Оно рекомендовало своим сотрудникам "воздержаться от размещения в служебном "Твиттере" неподтвержденных сведений".

Как сообщалось ранее, подозреваемый ранее укрылся на втором ярусе парковки аэропорта. Блюстители порядка взяли его в кольцо и начали переговоры с целью убедить сложить оружие.

Полиция не подтвердила сведения СМИ о стрельбе в аэропорту.

Движение наземного транспорта близ воздушной гавани приостановлено. Дороги перекрыты, уточнили в Патрульно- постовой службе штата Флорида.