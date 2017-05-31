По делу об осквернении могилы Шарля де Голля во Франции задержаны пять человек

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек были задержаны во Франции во вторник вечером в связи с расследованием осквернения могилы основателя и первого президента Пятой республики Шарля де Голля (1890-1970). Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его информации, двое из них - мужчина и женщина - на настоящий момент находятся под стражей.

Ранее премьер-министр страны Эдуар Филипп в своем Twitter назвал произошедшее "актом против Франции".

Инцидент произошел 27 мая. Двое неизвестных вошли на территорию кладбища, где покоится де Голль, а также его супруга и дочь (коммуна Коломбе-ле-дёз-Эглиз, департамент Верхняя Марна на северо-востоке Франции). Один из злоумышленников сбросил установленный на могиле де Голля крест, который в результате удара о землю раскололся.