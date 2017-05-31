По делу об осквернении могилы Шарля де Голля во Франции задержаны пять человек

AP: Трамп предлагает главам государств связываться с ним по мобильному телефонуМеждународная панорама 31 мая, 4:40
"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом мираСпорт 31 мая, 3:43
"Известия": бренд "Сделано в России" начнут продвигать в интернете на 11 языкахЭкономика и бизнес 31 мая, 2:37
Луческу заявил, что решение возглавить ФК "Зенит" было большой ошибкойСпорт 31 мая, 2:20
WSJ: Флинн предоставит Сенату часть документов по контактам с РоссиейМеждународная панорама 31 мая, 1:58
Путин: РФ будет проще работать с США, когда демократы признают победу ТрампаПолитика 31 мая, 0:47
Российские слаломисты начнут борьбу за медали на чемпионате Европы в СловенииСпорт 31 мая, 0:42
Путин: говорить о кандидатах в президенты РФ на выборах-2018 пока раноПолитика 31 мая, 0:36
Путин назвал политику расширения НАТО близорукойПолитика 31 мая, 0:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек были задержаны во Франции во вторник вечером в связи с расследованием осквернения могилы основателя и первого президента Пятой республики Шарля де Голля (1890-1970). Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).
По его информации, двое из них - мужчина и женщина - на настоящий момент находятся под стражей.
Ранее премьер-министр страны Эдуар Филипп в своем Twitter назвал произошедшее "актом против Франции".
Инцидент произошел 27 мая. Двое неизвестных вошли на территорию кладбища, где покоится де Голль, а также его супруга и дочь (коммуна Коломбе-ле-дёз-Эглиз, департамент Верхняя Марна на северо-востоке Франции). Один из злоумышленников сбросил установленный на могиле де Голля крест, который в результате удара о землю раскололся.