Обвиняемый в убийстве мексиканца россиянин в ближайшее время вновь покинет больницу

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МЕХИКО, 31 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Россиянин Алексей Макеев, обвиняемый в убийстве гражданина Мексики, скоро вернется из больницы в центр социальной реабилитации. Об этом ТАСС сообщил во вторник заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрий Болбот. Ранее в тот же день Макеев был доставлен в больницу им. Хесуса Кумате в городе Канкун.
"Он пожаловался на боли в ноге, поэтому его отвезли обратно в больницу, ему провели чуть ли не физиотерапию, и его скорее всего завтра (в среду - прим. ТАСС) должны перевезти обратно", - сказал Болбот.
При этом в ближайшие дни судья, занимающийся его делом, должен принять решение о том, в какой тюрьме Макеев будет находиться во время следствия. "Скорее всего, это будет в Четумале, чтобы оградить его от влияния местных бандитов", - отметил Болбот.
Несколько сотен жителей города Канкун 19 мая пришли к дому Макеева, чтобы выразить недовольство его поведением. Словесный конфликт быстро перешел в драку, в ходе которой был убит молодой мексиканец. Макеев при этом получил черепно-мозговую травму и оказался частично парализован.
Поводом для выяснения отношений послужили видеоролики, в которых россиянин без повода оскорбляет граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей.
В минувший понедельник россиянин был выписан из больницы и доставлен в прокуратуру, где ему было предъявлено обвинение. Ожидается, что расследование случившегося вместе с оглашением приговора займет порядка трех месяцев.