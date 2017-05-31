В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего трех пешеходов

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Уголовное дело возбуждено в Приморье в отношении водителя, сбившего на обочине трех пешеходов. В результате этого ДТП один человек погиб, двое получили переломы рук и ног. Фигурант уголовного дела заключен под стражу, сообщает пресс-служба УМВД Приморского края.

"Следователем отдела МВД России "Партизанский" возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города Партизанск, совершившего ДТП с летальным исходом. Фигурант уголовного дела заключен под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее ТАСС сообщал, что 28 мая на 35 км автодороги город Находка - село Лазо - поселок Ольга - поселок Кавалерово был совершен наезд на стоявших на краю проезжей части людей. В результате ДТП один человек скончался от полученных травм до прибытия помощи медиков, еще двое человек получили переломы.

После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия, но был вскоре обнаружен полицией. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что водитель уже привлекался к уголовной ответственности за ДТП, совершенное в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек.