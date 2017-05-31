В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего трех пешеходов

Весна в Москве завершится ветреной, теплой погодой с грозовым дождемМосква 31 мая, 6:01
AP: Трамп предлагает главам государств связываться с ним по мобильному телефонуМеждународная панорама 31 мая, 4:40
Time: в Китае пропали активисты, изучавшие условия труда на обувной фабрике Иванки ТрампПроисшествия 31 мая, 4:11
"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом мираСпорт 31 мая, 3:43
"Известия": бренд "Сделано в России" начнут продвигать в интернете на 11 языкахЭкономика и бизнес 31 мая, 2:37
Луческу заявил, что решение возглавить ФК "Зенит" было большой ошибкойСпорт 31 мая, 2:20
WSJ: Флинн предоставит Сенату часть документов по контактам с РоссиейМеждународная панорама 31 мая, 1:58
Британская полиция освободила трех человек, проходивших по делу о теракте в МанчестереМеждународная панорама 31 мая, 1:14
Путин: РФ будет проще работать с США, когда демократы признают победу ТрампаПолитика 31 мая, 0:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Уголовное дело возбуждено в Приморье в отношении водителя, сбившего на обочине трех пешеходов. В результате этого ДТП один человек погиб, двое получили переломы рук и ног. Фигурант уголовного дела заключен под стражу, сообщает пресс-служба УМВД Приморского края.
"Следователем отдела МВД России "Партизанский" возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города Партизанск, совершившего ДТП с летальным исходом. Фигурант уголовного дела заключен под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее ТАСС сообщал, что 28 мая на 35 км автодороги город Находка - село Лазо - поселок Ольга - поселок Кавалерово был совершен наезд на стоявших на краю проезжей части людей. В результате ДТП один человек скончался от полученных травм до прибытия помощи медиков, еще двое человек получили переломы.
После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия, но был вскоре обнаружен полицией. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что водитель уже привлекался к уголовной ответственности за ДТП, совершенное в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек.