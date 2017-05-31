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На Кубани из-за ливней подтоплен поселок

Происшествия
31 мая, 8:33 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 31, мая. /ТАСС

Ситуация находится на контроле у спасательных служб

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КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. Ливни привели к подтоплению хутора Славянского на Кубани. Угрозы населению нет, вода с улиц сошла, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

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"В 21:15 мск 30 мая поступило сообщение о том, что в связи с выпадением обильных осадков - 64,9 мм за один час - происходит сход воды с полей через пониженные участки местности хутора Славянского Унароковского сельского поселения. К 22:00 мск вода с улиц сошла, река Чехрак из берегов не выходила", - отметили в МЧС.

Погибших и пострадавших нет, потенциально опасные и социально значимые объекты не пострадали. Ситуация находится на контроле у спасательных служб. Накануне МЧС распространило на Кубани штормовое предупреждение по ливням, грозам с градом и усилению ветра до 20 м/с.

С середины мая на Кубани практически ежедневно объявляется штормовое предупреждение по ливням и угрозе выхода рек из берегов. 27 мая подтопило часть улиц Краснодара. Из-за подъема уровня реки Чамлык 28 мая в станице Михайловской Курганинского района произошло подтопление одного частного домовладения и 27 придомовых территорий.

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