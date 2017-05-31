Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Число погибших в результате наводнений и оползней на Шри-Ланке, вызванных ливневыми дождями, возросло до 202 человек, 96 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает сегодня агентство AP со ссылкой на ланкийское управление по чрезвычайным ситуациям.

По информации агентства, с момента начала непогоды в прошлую пятницу более 77 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, более 1,5 тыс. зданий были разрушены.

Вооруженные силы Шри-Ланки продолжают проводить поисково-спасательные операции при поддержке военно-морских сил Индии. Гуманитарную помощь стране оказали ООН, Австралия, Япония и Пакистан, о своей готовности помочь заявили Китай, Россия и США.