В Воронеже после аварии на трубопроводе восстановлено водоснабжение для 1 тыс. домов

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ВОРОНЕЖ, 31 мая. /ТАСС/. Подача воды восстановлена в 1 тыс. домов, накануне оставшихся без водоснабжения из-за вышедшей из строя задвижки на магистральном трубопроводе. Об этом сообщила ТАСС представитель компании "Росводоканал-Воронеж" Оксана Селиверстова.
"Подача воды восстановлена, ремонт задвижки был завершен ночью", - сказала она.
Во вторник 30 мая около 18:00 мск из-за вышедшей из строя задвижки на магистральном трубопровода остались без воды жители порядка 1 тыс. домов разной этажности в Советском районе, а также в части Ленинского и Коминтерновского районов Воронежа. Окончательное завершение работ планировалось к 23:00 мск, подача воды началась около 23:30 мск.