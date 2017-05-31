В результате пожара на северо-западе Москвы погиб один человек

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Один человек погиб и трое спасены при пожаре в квартире на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке МЧС.

"Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 6. Общая площадь пожара составила 50 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент пожар полностью потушен. В результате ЧП погиб один человек, еще трое спасены.

Как сообщил ТАСС информированный источник, в квартире происходило факельное горение газовой трубы.