В результате пожара на северо-западе Москвы погиб один человек

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Один человек погиб и трое спасены при пожаре в квартире на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке МЧС.
"Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 6. Общая площадь пожара составила 50 кв. метров", - сказал собеседник агентства.
В настоящий момент пожар полностью потушен. В результате ЧП погиб один человек, еще трое спасены.
Как сообщил ТАСС информированный источник, в квартире происходило факельное горение газовой трубы.