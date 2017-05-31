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СК РФ направил в суд дело о подготовке теракта в Ростове-на-Дону

Происшествия
31 мая, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Расследование в отношении Татьяны Карпенко и Натальи Гришиной, обвиняемых в приготовлении к теракту и содействии террористической деятельности, завершено

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело о подготовке теракта в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Седьмым следственным управлением (с дислокацией в Ростове-на-Дону) Главного следственного управления СК завершено расследование уголовного дела в отношении Татьяны Карпенко и Натальи Гришиной. Они обвиняются в приготовлении к террористическому акту, содействии террористической деятельности и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств", - сказала она.

По данным следствия, Карпенко и Гришина являются сторонниками исламистских радикальных движений и разделяют взгляды международных террористических организаций, в том числе "Имарат Кавказ" и "Исламское государство", деятельность которых запрещена на территории России.

Как полагает следствие, с октября 2015 года по январь 2016 года обвиняемые намеревались совершить террористический акт под видом религиозного самоубийства в одном из торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону. "Для этого они нашли орудия совершения преступления - взрывчатые вещества и взрывные устройства, кнопку электрического звонка для замыкания электрической сети, саморезы в качестве поражающих элементов. Для скрытого ношения они поместили это в камуфлированный жилет", - рассказала Петренко.

Благодаря своевременным действиям сотрудников правоохранительных органов преступление было предотвращено. Обвиняемые содержатся под стражей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд", - уточнила представитель СК.

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