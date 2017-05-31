Полиция стала выявлять распространителей детского порно в теневом секторе интернета

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. МВД России начало выявлять распространителей детской порнографии в теневом секторе интернета. Как сообщил журналистам начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД России Алексей Мошков, в настоящее время уже есть реальные результаты в данном направлении.
"Мы научились на сегодняшний день, используя современные технологии, современные знания, вычислять данных преступников именно в теневом секторе интернета, в пиринговых сетях. Данную информацию, естественно, мы транслируем нашим партнерам, коллегам из западных стран, и на сегодняшний день есть реальные результаты - мы видим отклики из Канады, Франции, Италии, США, Австралии, где реализуется наша информация и преступники получают конкретные сроки", - сказал он.
Мошков отметил, что МВД России за три года удалось снизить количество преступлений, связанных с детской порнографией. "Это очень хороший результат, говорящий о том, что мы не сидим сложа руки", - добавил он.