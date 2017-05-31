Ространснадзор изучит ситуацию с упавшей на прохожего остановкой во время шквала в Москве

ЛЕЙПЦИГ, 31 мая. /ТАСС/. Ространснадзор изучит инцидент с сорванной шквалистым ветром остановкой на Кировоградской улице в Москве, под завалами которой 29 мая погиб пожилой мужчина.

Затем ведомство намерено подготовить рекомендации по повышению безопасности пассажиров общественного транспорта столицы во время стихийных бедствий, сообщил ТАСС заместитель руководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов.

"Безусловно, надо вносить коррективы (в работу общественного транспорта - прим. ТАСС). Сегодня опять ожидается такая кризисная ситуация, связанная с погодными условиями. Думаю, что к этому надо готовиться более тщательно: это не только автомобилисты должны предусматривать в своей работе, но и все городские структуры. Будет очень тщательно вся эта ситуация изучена и предусмотрен комплекс мер", - сказал собеседник агентства в кулуарах Международного транспортного форума International Transport Forum-2017, который подходит с 31 мая по 2 июня в немецком Лейпциге.

Накануне, 29 мая, в результате сильного порыва ветра была повреждена конструкция остановки на Кировоградской улице, в результате чего пожилой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" ранее сообщили, что разрушенная остановка была установлена в строгом соответствии с существующими нормами и регулярно проходила обслуживание. В компании отметили, что окажут содействие правоохранительным органам при расследовании обстоятельств и причин инцидента.

В Москве и области 29 мая в результате шквалистого ветра погибли 15 человек. По данным московской мэрии, шквал повалил 14 тыс. деревьев. Повреждения получили 2 тыс. машин, крыши 243 домов.

В Москве 31 мая также ожидается ухудшение погодных условий. По данным МЧС, прогнозируются дождь, гроза, местами порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

Москвичам и гостям столицы настоятельно рекомендуется в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения, парковать автомобили в гараже, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.