В США авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за возгорания ноутбука

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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Самолет американской компании JetBlue совершил вынужденную посадку в аэропорту города Гранд-Рапидс (штат Мичиган) из-за возгорания в батарее ноутбука, который везли в ручной клади. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Как отмечается, воздушное судно направлялось из Нью-Йорка в Сан-Франциско (штат Калифорния). Решение перенаправить рейс было принято после того, как из сумки с ноутбуком, которую вез один из пассажиров, пошел дым. Инцидент произошел во вторник вечером.
Находившиеся в салоне люди сохраняли спокойствие. После посадки на борт лайнера поднялись пожарные, но огня к тому моменту уже не было. После произошедшего самолет направился в Сан-Франциско.