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Суд взыскал 2,2 млн рублей в пользу Дадина за незаконное уголовное преследование

Происшествия
31 мая, 16:56 дата обновления: 31 мая, 17:16 UTC+3
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Ильдар Дадин

Ильдар Дадин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Железнодорожный городской суд Московской области взыскал 2 миллиона и 200 рублей с Минфина РФ в пользу активиста Ильдара Дадина в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дадина Алексей Липцер. Тем самым иск Дадина на 5 миллионов рублей был удовлетворен частично.

В ходе заседания представитель Минфина заявил, что сумма иска является чрезмерной, так как "не соответствует требованиям разумности и справедливости".

В свою очередь адвокат Липцер просил суд удовлетворить иск в полном объеме. "Два с половиной года преследования - существенный срок", - подчеркнул он.

Ответчиком по иску было заявлено Министерство финансов РФ в лице управления федерального казначейства РФ. Дадин обратился в суд с иском о компенсации вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, а также содержанием под домашним арестом и под стражей. Дадин пояснил, что сумма, заявленная в иске, определяется количеством дней со дня начала фактического лишения его свободы и до физического освобождения из колонии. По его словам, расчеты делались, исходя из правоприменительной практики решений европейских судов и национальных (российских) судов по подобным делам.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Дадин стал единственным, кто был осужден по этой статье.

22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить и освободить Дадина из колонии. Также суд признал за ним право на реабилитацию.

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