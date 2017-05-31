Суд взыскал 2,2 млн рублей в пользу Дадина за незаконное уголовное преследование

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Железнодорожный городской суд Московской области взыскал 2 миллиона и 200 рублей с Минфина РФ в пользу активиста Ильдара Дадина в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дадина Алексей Липцер. Тем самым иск Дадина на 5 миллионов рублей был удовлетворен частично.
В ходе заседания представитель Минфина заявил, что сумма иска является чрезмерной, так как "не соответствует требованиям разумности и справедливости".
В свою очередь адвокат Липцер просил суд удовлетворить иск в полном объеме. "Два с половиной года преследования - существенный срок", - подчеркнул он.
Ответчиком по иску было заявлено Министерство финансов РФ в лице управления федерального казначейства РФ. Дадин обратился в суд с иском о компенсации вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, а также содержанием под домашним арестом и под стражей. Дадин пояснил, что сумма, заявленная в иске, определяется количеством дней со дня начала фактического лишения его свободы и до физического освобождения из колонии. По его словам, расчеты делались, исходя из правоприменительной практики решений европейских судов и национальных (российских) судов по подобным делам.
22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить и освободить Дадина из колонии. Также суд признал за ним право на реабилитацию.