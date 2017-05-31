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Чиновников казначейства и руководство "Сириуса" обвиняют в мошенничестве на 8 млн руб.

Происшествия
31 мая, 17:22 дата обновления: 31 мая, 17:30 UTC+3

Мосгорсуд ранее оставил под арестом всех фигурантов уголовного дела

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© Митя Алешковский/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Заместителя руководителя Федерального казначейства РФ Сергея Гуральникова и трех его предполагаемых сообщников, двое из которых - гендиректор и председатель совета директоров ЗАО "Сириус" - обвиняют в мошенничестве на 8 млн рублей при исполнении государственного контракта. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Мосгорсуд оставил под арестом всех фигурантов уголовного дела. Как выяснилось в ходе заседания, уголовное дело было возбуждено 10 июля по факту мошеннического хищения денежных средств при выполнении госконтракта. В частности, речь идет о неустановке системных плат "Ethernet", которые ЗАО "Сириус" были поставлены в рамках контракта в 86 субъектов РФ.

Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено замруководителю Федерального казначейства Сергею Гуральникову, безработному Сергею Павлову, председателю совета директоров ЗАО "Сириус" Роману Павлову и гендиректору компании Александру Литвинову. Никто из фигурантов вину не признает. 13 мая Хорошевский суд Москвы заключил их под стражу до 10 июля.

Адвокаты обвиняемых отказались от комментариев. "Нет никакой ведомости, результатов проверки, доказывающих факт хищения бюджетных денег. Нет доказательств того, что были какие-то хищения, подтверждающихся фактов о перечислении каких-либо бюджетных средств", - сказал защитник Исаак Якубовский.

Согласно открытым источникам, компания "Сириус" занимается проектированием и строительством объектов гражданского и промышленного назначения, внедрением систем информационной безопасности, инженерно-технических и телекоммуникационных систем, разработкой решений для автоматизации бизнеса, а также технической защитой информации. Уже несколько лет компания выполняет работы по государственным контрактам в интересах силовых ведомств, контролирующих и финансовых органов. По словам Литвинова, у компании заключено контрактов на сумму более 700 млн рублей. 

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