Навальный заявил, что не будет исполнять решение суда по иску Усманова

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что не будет исполнять решение суда по иску о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова. Об этом он заявил в видеообращении на своем сайте.
"Теперь отвечаю на вопрос, будешь ли ты, Алексей, исполнять решение суда? Конечно, нет. Решение суда я не признаю и вообще не признаю это судом", - сказал он.
Навальный обосновал свое решение предвзятостью суда, который отклонил 22 из 23 его ходатайств, отказал в вызове всех свидетелей и приобщении документов, а также не стал смотреть спорный видеоматериал. При этом оппозиционер отметил, что продолжит его распространять.
В среду Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова к Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции и сведения о его якобы судимости за изнасилование и опубликовать опровержение в срок не менее 3 месяцев. Удалить данные сведения Навальный обязан в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу.
Ранее Навальный заявил, что намерен обжаловать решение в Мосгорсуде.