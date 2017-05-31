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Планировавший воевать в Сирии нелегальный мигрант осужден в Самаре на восемь лет колонии

Происшествия
31 мая, 18:19 UTC+3 САМАРА САМАРА 31, мая. /ТАСС

Рахмонберди Рашидов также склонял граждан, исповедующих ислам, к ведению борьбы с "неверными" и уговаривал их поехать в Сирию

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САМАРА, 31 мая. /ТАСС/. Суд в Самаре вынес приговор 23-летнему уроженцу одной из стран СНГ, который собирался выехать в Сирию для участия в вооруженном конфликте на стороне террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сегодня сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

"Суд приговорил Рахмонберди Рашидова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в следственном управлении.

Суд признал подсудимого виновным в приготовлении к участию в деятельности организации, признанной террористической, а также в склонении других лиц к участию в деятельности такой организации.

Как установили следствие и суд, в 2016 году Рашидов склонял граждан, исповедующих ислам, к ведению борьбы с "неверными" и уговаривал их поехать в Сирию для участия в деятельности ИГ. Однако никто на уговоры Рашидова не поддался.

Кроме того, подсудимый заявлял о своих намерениях поехать воевать в Сирию в ходе переписки по телефону со своим знакомым, который уже принимает участие в боевых действиях на территории Сирии на стороне террористической организации. Однако уехать в Сирию Рашидову не удалось - поскольку он находился на территории России незаконно, он был задержан за нарушение правил пребывания иностранного гражданина в РФ.

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