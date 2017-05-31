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В Волгограде погиб студент, вдохнувший газ из баллончика

Происшествия
31 мая, 18:28 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Точную причину смерти подростка установят судебно-медицинские эксперты

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ВОЛГОГРАД, 31 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Студент колледжа погиб в среду в Волгограде после того, как вдохнул пары газа из баллончика. Следственный комитет (СК) проводит проверку, сообщила журналистам представитель регионального управления СК Наталия Куницкая.

"На территории одной из школ Кировского района Волгограда сегодня, около 16:00 мск, обнаружен погибший 17-летний подросток. По данному факту следственным отделом по Кировскому району следственного управления СКР по области организована процессуальная проверка", - сказала Куницкая. Она добавила, что, по предварительным данным, погибший являлся студентом волгоградского колледжа.

Днем он встретился со своим приятелем, вместе с которым пришел на территорию средней общеобразовательной школы. "Подростки стали вдыхать пары газа из баллончика. В какой-то момент одному из них стало плохо. Очевидцы происходящего сразу же вызвали скорую медицинскую помощь, однако незамедлительно прибывшим врачам лишь оставалось констатировать смерть несовершеннолетнего", - рассказала Куницкая.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Точную причину смерти подростка установят судебно-медицинские эксперты.

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