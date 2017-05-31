В Волгограде погиб студент, вдохнувший газ из баллончика

В Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка впервые родились снежные барсыМосква 31 мая, 18:33
Проект новой госпрограммы вооружений направлен на рассмотрение в коллегию ВПКАрмия и ОПК 31 мая, 18:30
Мутко опроверг информацию о проведении матча между футбольными сборными России и ИндииСпорт 31 мая, 18:26
Операторы связи технически не могут быстро рассылать СМС с предупреждением о непогодеОбщество 31 мая, 18:23
Федоров покинул должность главного менеджера по селекции ХК ЦСКАСпорт 31 мая, 18:17
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"Экономика и бизнес 31 мая, 18:16
Стржалковский: "Динамо" не обладает ресурсами для приобретения дорогостоящих футболистовСпорт 31 мая, 18:14
Кадыров готов помочь организовать поездку финского журналиста в Чечню по просьбе ЗахаровойОбщество 31 мая, 18:12
Пользователи "Активного гражданина" назвали "Духless" лучшим фильмом о МосквеКультура 31 мая, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОЛГОГРАД, 31 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Студент колледжа погиб в среду в Волгограде после того, как вдохнул пары газа из баллончика. Следственный комитет (СК) проводит проверку, сообщила журналистам представитель регионального управления СК Наталия Куницкая.
"На территории одной из школ Кировского района Волгограда сегодня, около 16:00 мск, обнаружен погибший 17-летний подросток. По данному факту следственным отделом по Кировскому району следственного управления СКР по области организована процессуальная проверка", - сказала Куницкая. Она добавила, что, по предварительным данным, погибший являлся студентом волгоградского колледжа.
Днем он встретился со своим приятелем, вместе с которым пришел на территорию средней общеобразовательной школы. "Подростки стали вдыхать пары газа из баллончика. В какой-то момент одному из них стало плохо. Очевидцы происходящего сразу же вызвали скорую медицинскую помощь, однако незамедлительно прибывшим врачам лишь оставалось констатировать смерть несовершеннолетнего", - рассказала Куницкая.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Точную причину смерти подростка установят судебно-медицинские эксперты.