Аэропорт Мельбурна закрыт из-за попытки захвата малайзийского лайнера

"Все включено" не для всех: почему отели России медленно переходят на популярную модельЭкономика и бизнес 31 мая, 20:03
Дождливая погода и высокий уровень сервиса: ПМЭФ встречает первых гостейЭкономика и бизнес 31 мая, 19:55
Глава ВЭБ: чем успешнее ЦСКА выступит в Лиге чемпионов, тем быстрее погасит кредитСпорт 31 мая, 19:49
США назвали зонд, которому предстоит исследовать Солнце, в честь астрофизика ПаркераКосмос 31 мая, 19:44
ФИФА объявила о создании свободной от табачного дыма среды на ЧМ-2018Спорт 31 мая, 19:43
МИД РФ: Россия и Украина придут к восстановлению полноценных связейПолитика 31 мая, 19:41
Сафронов: долги перед тренерами и хоккеистами "Динамо" остались, ситуация решаетсяСпорт 31 мая, 19:38
Как WADA прописало: российской антидопинговой системе остался шаг до восстановленияСпорт 31 мая, 19:31
Кризис по-бразильски: скидки для оппозиции и музыканты против президентаМеждународная панорама 31 мая, 19:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Мельбурна на время приостановил работу. В аэропорт экстренно вернулся лайнер, на борту которого произошла внештатная ситуация, сообщает Daily Mirror.
По ее данным, лайнер Airbus A330 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Мельбурна в Куала-Лумпур, вернулся в аэропорт вылета через несколько минут после взлета. Причиной возвращения стал пассажир, попытавшийся проникнуть в кабину пилотов. Издание утверждает, что пассажир заявил о бомбе, у него в руках было "электронное устройство".
Злоумышленник был остановлен другими пассажирами, а после приземления взят под стражу полицейскими.
В авиакомпании подтвердили ЧП на борту самолета. "Пассажир попытался проникнуть в кабину пилотов, борт вернулся в Мельбурн. Нарушитель был задержан службой безопасности аэропорта", - говорится официальном заявлении Malaysia Airlines. В компании подчеркивают, что инцидент не являлся попыткой угнать самолет, и информируют, что уже начато расследование случившегося.
Австралийский телеканал 9news утверждает, что все рейсы в Мельбурн переправляются в другие аэропорты.
Armed Police are on board flight #MH128 at Melbourne Airport ⚠ pic.twitter.com/yaDbEVi3wS— Flight Alerts ⚠ (@FlightAlerts777) 31 мая 2017 г.