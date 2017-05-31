Аэропорт Мельбурна закрыт из-за попытки захвата малайзийского лайнера

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Мельбурна на время приостановил работу. В аэропорт экстренно вернулся лайнер, на борту которого произошла внештатная ситуация, сообщает Daily Mirror.

По ее данным, лайнер Airbus A330 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Мельбурна в Куала-Лумпур, вернулся в аэропорт вылета через несколько минут после взлета. Причиной возвращения стал пассажир, попытавшийся проникнуть в кабину пилотов. Издание утверждает, что пассажир заявил о бомбе, у него в руках было "электронное устройство".

Злоумышленник был остановлен другими пассажирами, а после приземления взят под стражу полицейскими.

В авиакомпании подтвердили ЧП на борту самолета. "Пассажир попытался проникнуть в кабину пилотов, борт вернулся в Мельбурн. Нарушитель был задержан службой безопасности аэропорта", - говорится официальном заявлении Malaysia Airlines. В компании подчеркивают, что инцидент не являлся попыткой угнать самолет, и информируют, что уже начато расследование случившегося.

Австралийский телеканал 9news утверждает, что все рейсы в Мельбурн переправляются в другие аэропорты.

Armed Police are on board flight #MH128 at Melbourne Airport ⚠ pic.twitter.com/yaDbEVi3wS — Flight Alerts ⚠ (@FlightAlerts777) 31 мая 2017 г.