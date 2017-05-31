Суд в Нью-Йорке отказался отменить приговор экс-владельцу интернет-магазина Silk Road

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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Апелляционный суд второго округа США отказался пересмотреть дело бывшего владельца и оператора интернет-магазина Silk Road Росса Ульбрихта, который ранее был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.
Суд признал неубедительными аргументы адвокатов Ульбрихта, которые доказывали, что предыдущий процесс по делу их подзащитного был несправедливым, а приговор является чрезмерно строгим. Ульбрихт в феврале 2015 года был признан виновным по всем пунктам обвинения, в том числе в торговле наркотиками, участии в сговоре с целью отмывания средств и хакерской деятельности. Он был приговорен к пожизненному тюремному заключению судом в Нью-Йорке в мае 2015 года.
По данным обвинения, на сайте Silk Road были зарегистрированы почти 1 млн пользователей. Через него за виртуальную валюту биткоин было продано наркотиков примерно на $200 млн, в том числе героина, кокаина, "экстази", ЛСД и марихуаны.
С помощью данного интернет-ресурса, по сведениям следствия, заключались договоренности о многочисленных незаконных сделках, в частности, имеющих отношение к заказным убийствам, хакерской деятельности, мошенничеству и изготовлению фальшивых денег.
Ульбрихт был задержан в октябре 2013 года в Сан-Франциско (штат Калифорния). После его ареста работа Silk Road была заблокирована.
Во время расследования этого дела американские правоохранительные органы изъяли из оборота более 170 тыс. биткоинов, которые использовались в денежных операциях на сайте Silk Road. Из них примерно 144 тыс. принадлежали самому Ульбрихту.