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Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено

Происшествия
31 мая, 19:57 дата обновления: 31 мая, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось, что инцидент с пассажиром вызвал остановку движения поездов от станции Планерная до станции Спартак

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Движение поездов на северном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро, нарушенное из-за инцидента с пассажиром, восстановлено. Об этом сообщается в Twitter столичного метрополитена.

"Таганско-Краснопресненская линия. Движение поездов на северном участке линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что инцидент с пассажиром вызвал остановку движения поездов от станции Планерная до станции Спартак. 

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