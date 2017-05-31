Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Движение поездов на северном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро, нарушенное из-за инцидента с пассажиром, восстановлено. Об этом сообщается в Twitter столичного метрополитена.

19:50 Таганско-Краснопресненская линия. Движение поездов на северном участке линии восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 31 мая 2017 г.

"Таганско-Краснопресненская линия. Движение поездов на северном участке линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что инцидент с пассажиром вызвал остановку движения поездов от станции Планерная до станции Спартак.