В Москве водитель пытался сбить пешеходов и брызнул им в лицо из газового баллончика

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции устанавливают личность водителя, который пытался сбить пешеходов в центре Москвы, брызнул в лицо двум мужчинам из газового баллончика и скрылся с места происшествия. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"В 18:17 в полицию поступило сообщение о том, что на Летниковской улице водитель Chevrolet якобы предпринял попытку совершить наезд на пешеходов, после чего брызнул двум мужчинам в лицо из газового баллончика и скрылся", - сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавшим оказана медицинская помощь.
На месте происшествия опрашиваются очевидцы, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.