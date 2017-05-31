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СМИ: ВВС Индии объявили о гибели пилотов разбившегося 23 мая Су-30

Происшествия
31 мая, 21:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Летчики не успели катапультироваться

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. ВВС Индии объявили о гибели двух пилотов истребителя Су-30МКИ, обломки которого были обнаружены на прошлой неделе близ границы с КНР.

Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.

По его данным, специалисты проанализировали информацию с обнаруженного ранее бортового самописца истребителя. Пилоты не успели катапультироваться до столкновения с землей, отметило командование ВВС.

Истребитель ВВС Индии пропал с экранов радаров 23 мая в ходе полета над штатом Ассам на востоке страны. 26 мая его обломки были обнаружены в лесу в 60 км к северо-западу от авиабазы Тезпур.

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