СМИ: ВВС Индии объявили о гибели пилотов разбившегося 23 мая Су-30

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. ВВС Индии объявили о гибели двух пилотов истребителя Су-30МКИ, обломки которого были обнаружены на прошлой неделе близ границы с КНР.
Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.
По его данным, специалисты проанализировали информацию с обнаруженного ранее бортового самописца истребителя. Пилоты не успели катапультироваться до столкновения с землей, отметило командование ВВС.
Истребитель ВВС Индии пропал с экранов радаров 23 мая в ходе полета над штатом Ассам на востоке страны. 26 мая его обломки были обнаружены в лесу в 60 км к северо-западу от авиабазы Тезпур.