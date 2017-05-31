Reuters: у побережья Йемена совершено нападение на нефтяной танкер

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Неизвестные атаковали нефтяной танкер в Баб-эль-Мандебском проливе у побережья Йемена.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на командование морской операцией ЕС по противодействию пиратству "Аталанта".

Танкер водоизмещением более 70 тысяч тонн под флагом Маршалловых островов был обстрелян из реактивного гранатомета, однако продолжил движение. Европейские военные связали атаку с деятельностью не пиратов, но группировок из Йемена, где с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами.

Баб-эль-Мандебский пролив, расположенный между берегами Аравийского полуострова и Африки (соответственно Йемена и Сомали, Джибути, Эритреи), разделяет Индийский океан и Красное море. Его стратегическое значение заключается в том, что здесь проходят суда, следующие через Суэцкий канал.

Операция "Аталанта" была запущена в конце 2008 года в ответ на резкое увеличение количества захватов торговых судов у побережья Сомали. Изначально корабли стран ЕС приступили к обеспечению охраны судов Всемирной продовольственной программы, доставляющих гуманитарную помощь в этот регион.