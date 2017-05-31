Представители Усманова не требуют полностью удалить ролик Навального

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Представители бизнесмена Алишера Усманова не требуют целиком удалить ролик Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и предлагают дождаться официального документа из суда.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бизнесмена.
"Не успел пройти суд, а господин Навальный снова начал лгать и извиваться. Так, он заявляет, что не будет удалять свой злополучный ролик. Однако в соответствии с исковым требованием Усманова и решением суда, этот иск удовлетворившим, удалению подлежат только те фрагменты этого ролика, а также других материалов Навального и ФБК на YouTube и его собственных ресурсах, которые порочат честь и достоинство господина Усманова. Подчеркиваем, мы в своем иске не принуждаем Навального удалять весь ролик целиком. В очередной раз Навальный делает ставку на манипуляцию общественным мнением, что вызывает уже не удивление, а отвращение. Предлагаем дождаться официального документа суда, чтобы делать выводы", - отметили в пресс-службе.
Представители Усманова просили суд обязать удалить фрагменты из 12 публикаций Навального и ФБК. Юристы истца подчеркивали, что не требуют удалить весь ролик под названием "Он вам не Димон", публикация которого стала поводом для иска.
В среду Люблинский суд города Москвы удовлетворил иск Усманова к Навальному и Фонду борьбы с коррупцией, обязав их в течение 10 дней удалить заявления о причастности бизнесмена к коррупции и сведения о его якобы судимости за изнасилование, а также опубликовать опровержение.
Навальный заявил, что намерен обжаловать решение в Мосгорсуде.