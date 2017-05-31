Катастрофа Ту-154 Минобороны могла произойти из-за ошибок в управлении

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Катастрофа Ту-154 Минобороны РФ в декабре 2016 года в районе Сочи могла произойти из-за ошибок командира в управлении самолетом. Об этом сообщили в среду журналистам в военном ведомстве по итогам завершившегося расследования.

"По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентации (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном", - говорится в сообщении Минобороны.

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"Комиссией не выявлено нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 150 кг. Также не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту г. Сочи или воздействия внешних факторов", - отметили в ведомстве.

В комиссию по расследованию входили эксперты Минобороны, представители Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Министерства промышленности и торговли РФ, а также авиационного концерна "Туполев". Специалистами "были внимательно проанализированы все обстоятельства, предшествовавшие авиационному происшествию, а также изучены технические параметры полета Ту-154 с момента взлета с аэропорта Сочи", уточнили в министерстве.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза