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При крушении военного вертолета в Турции погибли 13 человек

Происшествия
31 мая, 22:15 дата обновления: 31 мая, 23:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Вертолет Cougar потерпел крушение через три минуты после взлета, задев линии электропередачи

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. В результате крушения военного вертолета в турецкой провинции Ширнак погибли 13 человек. Об этом сообщила газета Hurriyet Daily News  со ссылкой на Генштаб Турции.

Телеканала NTV в свою очередь сообщает, что среди погибших есть старшие офицеры.

Вертолет Cougar потерпел крушение через три минуты после взлета, задев линии электропередачи.

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