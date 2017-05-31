При крушении военного вертолета в Турции погибли 13 человек

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. В результате крушения военного вертолета в турецкой провинции Ширнак погибли 13 человек. Об этом сообщила газета Hurriyet Daily News со ссылкой на Генштаб Турции.
Телеканала NTV в свою очередь сообщает, что среди погибших есть старшие офицеры.
Вертолет Cougar потерпел крушение через три минуты после взлета, задев линии электропередачи.