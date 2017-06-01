СМИ: в Аргентине разбился полицейский самолет, три человека пострадали

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Небольшой самолет Cessna 421, принадлежащий аргентинской полиции, разбился в среду в пригороде Буэнос-Айреса. Как сообщил телеканал Todo Noticias, трое стражей порядка, находившихся на борту, госпитализированы.
Их жизни вне опасности.
Причиной аварии стала неисправность в работе двигателей. Заметив неполадки, пилот увел самолет от жилых зданий и попытался посадить его. После столкновения с землей аппарат загорелся.