СМИ: в Аргентине разбился полицейский самолет, три человека пострадали

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Небольшой самолет Cessna 421, принадлежащий аргентинской полиции, разбился в среду в пригороде Буэнос-Айреса. Как сообщил телеканал Todo Noticias, трое стражей порядка, находившихся на борту, госпитализированы.

Их жизни вне опасности.

Причиной аварии стала неисправность в работе двигателей. Заметив неполадки, пилот увел самолет от жилых зданий и попытался посадить его. После столкновения с землей аппарат загорелся.