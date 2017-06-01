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Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки возросла до 5,1 тыс. га

Происшествия
1 июня, 4:02 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

К тушению пожаров привлечены 559 человек, в том числе около 200 парашютистов-десантников, также задействовано 89 единиц техники, сообщили в Минприроды

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЧИТА, 1 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки возросла с 3,9 тысячи до 5,1 тысячи га, сообщила в четверг пресс-служба регионального Минприроды.

"По данным на утро четверга, в регионе действуют десять лесных пожаров на общей площади 4670 га, еще три пожара локализованы на 410 га. Кроме того, на землях Минобороны действует один лесной пожар на площади 60 га, а один локализован на 10 га. Угрозы населенным пунктам нет", - сказали в пресс-службе, добавив, что огонь тушат 559 человек, в том числе около 200 парашютистов-десантников, задействовано 89 единиц техники.

Основными причинами пожаров являются человеческий фактор и сухие грозы. Из-за повышения дневных температур и усиления ветра наблюдается прирост площадей пожаров. В Забайкальском крае действует режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах и въезд туда транспорта.

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