Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки возросла до 5,1 тыс. га

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ЧИТА, 1 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки возросла с 3,9 тысячи до 5,1 тысячи га, сообщила в четверг пресс-служба регионального Минприроды.
"По данным на утро четверга, в регионе действуют десять лесных пожаров на общей площади 4670 га, еще три пожара локализованы на 410 га. Кроме того, на землях Минобороны действует один лесной пожар на площади 60 га, а один локализован на 10 га. Угрозы населенным пунктам нет", - сказали в пресс-службе, добавив, что огонь тушат 559 человек, в том числе около 200 парашютистов-десантников, задействовано 89 единиц техники.
Основными причинами пожаров являются человеческий фактор и сухие грозы. Из-за повышения дневных температур и усиления ветра наблюдается прирост площадей пожаров. В Забайкальском крае действует режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах и въезд туда транспорта.