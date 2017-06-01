В Сибири и на Дальнем Востоке горят 13 тыс. га леса

ЧИТА, 1 июня. /ТАСС/. Около 13 тыс. га леса горят в Сибири и на Дальнем Востоке. Почти 80% охваченных огнем площадей приходятся на Иркутскую область и Забайкальский край, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

"По состоянию на 00:00 мск, площадь пожаров в Сибири за последние сутки выросла на 1 тыс. га - до 12,8 тыс. В Иркутской области площадь увеличилась с 4,1 тыс. до 5,4 тыс. га, в Забайкалье - с 3,8 тыс. га до 5,1 тыс. В Красноярском крае площадь сократилась в пять раз - до 420 га, в Туве площадь сохраняется на уровне 1,6 тыс. га", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе правительства Иркутской области уточнили, что четыре пожара общей площадью 5,3 тыс. га действуют в Усть-Илимском, Качугском и Катангском районах. Еще один очаг локализован в Братском районе, два - в Качугском. В тушении и обнаружении лесных пожаров задействованы свыше 500 человек, 125 единиц техники. В соседней Бурятии за сутки потушили четыре лесных пожара, и на утро четверга в республике зарегистрировано шесть очагов на общей площади около 80 га.

В Забайкалье основными причинами пожаров являются человеческий фактор и сухие грозы. Из-за повышения дневных температур и усиления ветра наблюдается прирост площадей пожаров. При этом, по данным регионального Минприроды, угрозы населенным пунктам нет.

В Авиалесоохране добавили, что на Дальнем Востоке пожары действуют на 280 га. Огонь горит в Хабаровском крае и в Якутии. В Приморье, по данным пресс-службы администрации края, в связи со стабилизацией обстановки особый противопожарный режим сегодня снят во всех районах, за исключением трех северных, для которых характерны летние лесные пожары.

На Камчатке, по данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, четвертый (высокий) класс пожарной опасности сохраняется в поселках Ключи и Козыревск. "Повышенный класс пожарной опасности сохранится как минимум до 5 июня. Он характеризуются тем, что любая искра, движущиеся по сухой траве транспортные средства, малейшая неосторожность человека при нахождении в лесу могут вызвать природный пожар", - отметили в пресс- службе управления МЧС России по Камчатскому краю.