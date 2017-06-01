Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сибири и на Дальнем Востоке горят 13 тыс. га леса

Происшествия
1 июня, 6:07 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 1, июня. /ТАСС

Почти 80% охваченных огнем площадей приходятся на Иркутскую область и Забайкальский край

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 1 июня. /ТАСС/. Около 13 тыс. га леса горят в Сибири и на Дальнем Востоке. Почти 80% охваченных огнем площадей приходятся на Иркутскую область и Забайкальский край, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

"По состоянию на 00:00 мск, площадь пожаров в Сибири за последние сутки выросла на 1 тыс. га - до 12,8 тыс. В Иркутской области площадь увеличилась с 4,1 тыс. до 5,4 тыс. га, в Забайкалье - с 3,8 тыс. га до 5,1 тыс. В Красноярском крае площадь сократилась в пять раз - до 420 га, в Туве площадь сохраняется на уровне 1,6 тыс. га", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе правительства Иркутской области уточнили, что четыре пожара общей площадью 5,3 тыс. га действуют в Усть-Илимском, Качугском и Катангском районах. Еще один очаг локализован в Братском районе, два - в Качугском. В тушении и обнаружении лесных пожаров задействованы свыше 500 человек, 125 единиц техники. В соседней Бурятии за сутки потушили четыре лесных пожара, и на утро четверга в республике зарегистрировано шесть очагов на общей площади около 80 га.

В Забайкалье основными причинами пожаров являются человеческий фактор и сухие грозы. Из-за повышения дневных температур и усиления ветра наблюдается прирост площадей пожаров. При этом, по данным регионального Минприроды, угрозы населенным пунктам нет.

В Авиалесоохране добавили, что на Дальнем Востоке пожары действуют на 280 га. Огонь горит в Хабаровском крае и в Якутии. В Приморье, по данным пресс-службы администрации края, в связи со стабилизацией обстановки особый противопожарный режим сегодня снят во всех районах, за исключением трех северных, для которых характерны летние лесные пожары.

На Камчатке, по данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, четвертый (высокий) класс пожарной опасности сохраняется в поселках Ключи и Козыревск. "Повышенный класс пожарной опасности сохранится как минимум до 5 июня. Он характеризуются тем, что любая искра, движущиеся по сухой траве транспортные средства, малейшая неосторожность человека при нахождении в лесу могут вызвать природный пожар", - отметили в пресс- службе управления МЧС России по Камчатскому краю.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Фото
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Навальный заявил, что не будет исполнять решение суда по иску Усманова
2
Катастрофа Ту-154 Минобороны могла произойти из-за ошибок в управлении
3
WP: Трамп склоняется к возврату РФ ее собственности в Нью-Йорке и Мэриленде
4
СМИ: два сенатора предложили ужесточить санкции против РФ из-за Украины и Сирии
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
В Сирии коалиция во главе с США ликвидировала создателя интернет-портала ИГ
7
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
Темы дня
Загрузка...
Реклама