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Замглавы казначейства в Хакасии предстанет перед судом за разглашение банковской тайны

Происшествия
1 июня, 6:37 UTC+3 АБАКАН АБАКАН 1, июня. /ТАСС

Вячеслав Гитер передал своему брату информацию о банковских операциях двух компаний, поставляющих по госконтрактам товары медицинским учреждениям

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АБАКАН, 1 июня. /ТАСС/. Заместитель руководителя управления Федерального казначейства Хакасии Вячеслав Гитер предстанет перед судом по обвинению в разглашении банковской тайны и превышении служебных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

"Перед судом предстанет заместитель руководителя управления Федерального казначейства по Республике Хакасия, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну", - сообщает ведомство.

По данным следствия, Гитер передал своему брату информацию о банковских операциях двух компаний, поставляющих по госконтрактам товары медицинским учреждениям. Брат Гитера работал в другой коммерческой организации, также занимающейся поставкой изделий медицинского назначения.

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