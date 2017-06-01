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СМИ: в Японии пограничники конфисковали партию золота весом более 200 кг

Происшествия
1 июня, 8:13 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

По подозрению в контрабанде задержаны несколько человек, включая иностранцев

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ТОКИО, 1 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Сотрудники японской береговой охраны изъяли в четверг нелегальный груз - золотые слитки общим весом около 206 кг, который они обнаружили на борту траулера, зашедшего в порт Карацу на юго-западном острове Кюсю. Как передает информационное агентство Kyodo, по подозрению в контрабанде задержаны несколько человек, включая иностранцев. О принадлежности судна к какому-либо государству не сообщается.

Остров Кюсю в последнее время стал местом торговли как легальным, так и контрабандным золотом, которое доставляют туда из соседней Южной Кореи, а также Китая, поскольку в Японии цены на этот металл выше.

В декабре, в частности, в городе Фукуока на этом же острове произошло ограбление, когда преступники обманом захватили партию золотых слитков на 700 млн иен (более $6 млн). В мае по этому делу была арестована группа японских граждан, идет следствие.

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