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Полиция проводит проверку по нападению на мужчину в штабе Навального в Иркутске

Происшествия
1 июня, 9:27 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 1, июня. /ТАСС

По данным координатора штаба, пострадавший является сыном владельца арендуемого помещения, на него напали порядка 6-7 человек

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ИРКУТСК, 1 июня. /ТАСС/. Полиция Иркутской области начала проверку в связи с нападением на мужчину в штабе оппозиционера Алексея Навального в центре Иркутска, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. От гражданина, получившего телесные повреждения, принято заявление", - отметили в пресс-службе, уточнив, что нападение было совершено в центре Иркутска в среду вечером.

В свою очередь координатор штаба Сергей Беспалов сообщил ТАСС, что пострадавший является сыном владельца арендуемого штабом помещения. "На него напали порядка 6-7 человек, наносили удары трое, остальные разъясняли, с чем связано "наказание", называли его предателем, сторонником Навального", - отметил Беспалов. По его словам, госпитализация пострадавшему не потребовалась, тяжесть травм сейчас устанавливают медики.

Ранее иркутский штаб Навального уже испытывал сложности с арендой помещения. "До того, как мы сняли этот офис, в шести местах нам отказывали после того, как узнавали, каким образом помещение будет использоваться", - добавил Беспалов.

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