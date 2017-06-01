Суд отложил оглашение приговора экс-главе Библиотеки украинской литературы на 5 июня

Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложенияОбразовательные курсы 1 июня, 10:00
Россия и МВФ: от крупнейшего должника до влиятельного кредитораЭкономика и бизнес 1 июня, 10:00
СМИ: "Реал" хочет купить Азара у "Челси" за рекордные €115 млнСпорт 1 июня, 9:52
Участники международной конференции министров спорта смогут сдать нормативы ГТОСпорт 1 июня, 9:48
Ракета-носитель "Союз-5" будет запущена в 2022 годуКосмос 1 июня, 9:44
Колобков: Россия находит взаимопонимание с иностранными коллегами в антидопинговой сфереСпорт 1 июня, 9:40
Колобков: сильное и здоровое общество является главной целью российского спортаСпорт 1 июня, 9:39
В России отмечают Международный день защиты детейОбщество 1 июня, 9:26
Путин: ПМЭФ стал признанной дискуссионной площадкой мирового уровняЭкономика и бизнес 1 июня, 9:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отложил на 5 июня оглашение приговора бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.
"Оглашение приговора по уголовному делу в отношении Натальи Шариной переносится на понедельник, 5 июня", - сказала она.
Ранее в ходе прений сторон прокурор Людмила Баландина попросила приговорить Шарину к пяти годам заключения условно в связи с тем, что она привлекается к уголовной ответственности впервые, а также учитывая ее возраст. Гособвинитель просила также запретить Шариной занимать должности, связанные с общественно-политической деятельностью и на госслужбе сроком на три года.
Кроме того, прокуратура частично поддержала иск потерпевшей стороны, считая возможным взыскать с Шариной чуть более 2,1 млн рублей вместо заявленных 2,4 млн рублей в счет ущерба, причиненного библиотеке.
Сама Шарина отвергла все обвинения в свой адрес и попросила оправдательного приговора. Ее позицию поддержали адвокаты, которые также просили отказать в удовлетворении заявленного иска.
Шарина обвиняется по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Кроме того, ей было добавлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере"). Подсудимая с 30 октября 2015 года находится под домашним арестом. По версии следствия, в 2011-2015 гг. Шарина в нарушение закона "О противодействии экстремистской деятельности" распространяла среди посетителей библиотеки книжные издания Дмитрия Корчинского, признанные в марте 2015 года Мещанским судом экстремистскими материалами и запрещенными к использованию.
Следствие также считает, что ранее Шарина расходовала на свою защиту деньги, предназначенные для выплат юристам библиотеки. По словам гособвинителя, сумма ущерба, нанесенного Шариной государству, составляет более 2 млн рублей.