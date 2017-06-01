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Суд отложил оглашение приговора экс-главе Библиотеки украинской литературы на 5 июня

Происшествия
1 июня, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Ранее в ходе прений сторон прокурор попросила приговорить Наталью Шарину к пяти годам заключения условно

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отложил на 5 июня оглашение приговора бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

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© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

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"Оглашение приговора по уголовному делу в отношении Натальи Шариной переносится на понедельник, 5 июня", - сказала она.

Ранее в ходе прений сторон прокурор Людмила Баландина попросила приговорить Шарину к пяти годам заключения условно в связи с тем, что она привлекается к уголовной ответственности впервые, а также учитывая ее возраст. Гособвинитель просила также запретить Шариной занимать должности, связанные с общественно-политической деятельностью и на госслужбе сроком на три года.

Кроме того, прокуратура частично поддержала иск потерпевшей стороны, считая возможным взыскать с Шариной чуть более 2,1 млн рублей вместо заявленных 2,4 млн рублей в счет ущерба, причиненного библиотеке.

Сама Шарина отвергла все обвинения в свой адрес и попросила оправдательного приговора. Ее позицию поддержали адвокаты, которые также просили отказать в удовлетворении заявленного иска.

Шарина обвиняется по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Кроме того, ей было добавлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере"). Подсудимая с 30 октября 2015 года находится под домашним арестом. По версии следствия, в 2011-2015 гг. Шарина в нарушение закона "О противодействии экстремистской деятельности" распространяла среди посетителей библиотеки книжные издания Дмитрия Корчинского, признанные в марте 2015 года Мещанским судом экстремистскими материалами и запрещенными к использованию.

Следствие также считает, что ранее Шарина расходовала на свою защиту деньги, предназначенные для выплат юристам библиотеки. По словам гособвинителя, сумма ущерба, нанесенного Шариной государству, составляет более 2 млн рублей.

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