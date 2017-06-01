Синоптики вновь обьявили штормовое предупреждение в Москве

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Росгидромет предупредил об усилении ветра в Москве в ближайшие сутки до 15-20 м/с.
"В ближайший час 1 июня с сохранением до 11 часов 2 июня в Москве (включая ТиНАО) и Московской области местами ожидаются кратковременный дождь, усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - говорится в сообщении метеослужбы.
Главное управление МЧС РФ по Москве также распространило экстренное предупреждение о дожде и усилении ветра до 20 метров в секунду.
Спасатели предупреждают, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта и травмированию людей.
ГУ МЧС по Москве настоятельно рекомендует в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения. "По возможности паркуйте автомобиль в гараж или оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - советуют спасатели.
Москва и Подмосковье 29 мая пережили удар стихии: шквалистый ветер валил деревья, рекламные конструкции, остановки общественного транспорта, срывал крыши. По последним данным СК РФ, жертвами стихийного бедствия стали 15 человек (десять человек погибли в Москве, пятеро - в Подмосковье). Более 100 человек до сих пор остаются в больницах.